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1,5 млн рублей выделено на покупку компьютеров для школы № 56 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,5 млн рублей выделено на покупку компьютеров для школы № 56 в Нижнем Тагиле

25 мая, 12:00ОбществоЮлия Суворова
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