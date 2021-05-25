Россия возобновила полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию

Полеты в вышеперечисленные страны ранее были запрещены в целях безопасности из-за объявленной пандемии COVID-19. Как только ситуация с заболеваемостью перестала быть критичной и начала стабилизироваться, власти решили наладить авиасообщение на взаимной основе.
Как сообщает сайт 360tv.ru, с 25 мая отечественные авиалинии будут выполнять по два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта), по три — в Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия). Помимо этого, раз в неделю в Саудовскую Аравию будут отправляться рейсы из Махачкалы и Грозного.
Аналогичное число рейсов будет совершаться и из зарубежных стран в Россию. Также оперштаб принял решение увеличить количество рейсов, отправляющихся из субъектов РФ в Финляндию, Южную Корею и Японию.
Сейчас авиаперелеты из России осуществляются в 26 стран, включая ФРГ, Грецию, Египет, Эмираты, Швейцарию, Финляндию и Японию. Запрет на перелеты в Турцию, Танзанию и Соединенное Королевство продлен до 1 июня.