Россия возобновила полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию

Россия возобновила полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию
Россия возобновила полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию
Сегодня, 17:35ОбществоФото: pxhere.com
С 25 мая Россия восстановила авиасообщение с пятью государствами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Данная информация поступила от оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Полеты в вышеперечисленные страны ранее были запрещены в целях безопасности из-за объявленной пандемии COVID-19. Как только ситуация с заболеваемостью перестала быть критичной и начала стабилизироваться, власти решили наладить авиасообщение на взаимной основе.

Как сообщает сайт 360tv.ru, с 25 мая отечественные авиалинии будут выполнять по два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта), по три — в Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия). Помимо этого, раз в неделю в Саудовскую Аравию будут отправляться рейсы из Махачкалы и Грозного.

Аналогичное число рейсов будет совершаться и из зарубежных стран в Россию. Также оперштаб принял решение увеличить количество рейсов, отправляющихся из субъектов РФ в Финляндию, Южную Корею и Японию.

Сейчас авиаперелеты из России осуществляются в 26 стран, включая ФРГ, Грецию, Египет, Эмираты, Швейцарию, Финляндию и Японию. Запрет на перелеты в Турцию, Танзанию и Соединенное Королевство продлен до 1 июня.

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