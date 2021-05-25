Россия возобновила полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию

Как сообщает сайт 360tv.ru, с 25 мая отечественные авиалинии будут выполнять по два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта), по три — в Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия). Помимо этого, раз в неделю в Саудовскую Аравию будут отправляться рейсы из Махачкалы и Грозного.