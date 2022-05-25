На разрушение колонок с водой в свердловских поселках жалуются местные жители

На разрушение колонок с водой в свердловских поселках жалуются местные жители
На разрушение колонок с водой в свердловских поселках жалуются местные жители
Сегодня, 16:29ОбществоФото: 1MI
О массовой пропаже и плохом состоянии колонок с питьевой водой рассказали жители поселков Тугулым, Верховино и Кармак Свердловской области.

Население поселков Тугулымского городского округа сталкивается с дефицитом воды, говорят их жители. Большинство колонок на их территории либо вовсе убраны, либо пришли в негодное состояние, отмечают они.

Вместо нормальных колонок там можно увидеть кучи ветхих досок с болтающимися прохудившимися шлангами и ржавыми кранами, говорят сельчане.

Население винит в проблеме местную администрацию. По словам сельчан, причиной отвратительного состояния жизненно необходимых им колонок и предпочтения их ремонту демонтажа является недостаточное финансирование властями нужд жилищно-коммунальной отрасли, сообщает URA.RU.

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