Рейд по безопасному поведению у воды прошел в Нижнем Тагиле

В рамках второго этапа летней акции «Вода – безопасная территория» сотрудники МБУ «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил» провели рейд на набережной Тагильского пруда.

Участники мероприятия раздавали памятки о «Безопасном поведении у воды» и проводили профилактические беседы с жителями Нижнего Тагила в местах массового отдыха. Особое внимание специалисты центра уделили детям.

Во время рейда сотрудники центра защиты напомнили родителям о необходимости осуществления присмотра за детьми во время купания, рассказали о мерах безопасности при катании на плавсредствах.