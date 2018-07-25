Рейд по безопасному поведению у воды прошел в Нижнем Тагиле

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23 июля специалисты МБУ «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил» организовали рейд на набережной Тагильского пруда, в процессе которого рассказали тагильчанам о правилах безопасного поведения у воды.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках второго этапа летней акции «Вода – безопасная территория» сотрудники МБУ «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил» провели рейд на набережной Тагильского пруда.
Участники мероприятия раздавали памятки о «Безопасном поведении у воды» и проводили профилактические беседы с жителями Нижнего Тагила в местах массового отдыха. Особое внимание специалисты центра уделили детям.
Во время рейда сотрудники центра защиты напомнили родителям о необходимости осуществления присмотра за детьми во время купания, рассказали о мерах безопасности при катании на плавсредствах.
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Компании отдыхающих взрослых были предупреждены о небезопасности купания в нетрезвом виде.
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