В Нижнем Тагиле открыли площадь на улице Зари после капитального ремонта

В Нижнем Тагиле открыли площадь на улице Зари после капитального ремонта

Сегодня, 18:29ОбществоPhoto: страница МУП "Тагилдорстрой" во "Вконтакте"
Сегодня в Дзержинском районе прошло торжественное открытие площади на улице Зари после проведения капитального ремонта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Площадь на пересечении двух главных транспортных магистралей Дзержинского района — проспекта Вагоностроителей и улицы Зари была открыта в 1982 году. С того момента на ней не проводился капитальный ремонт.

На площади более шести тысяч квадратных метров были размещены ухоженные газоны, тротуарная плитка, современное освещение и парковка на 54 места с разворотной площадкой и «карманами». Общая стоимость проекта составила 19 миллионов рублей.

Это лишь малая часть того, что реализуется сейчас в Нижнем Тагиле. В этом году будут сданы в эксплуатацию еще три общественные территории: многофункциональная спортивная площадка в Девятом поселке, парк Победы и экопарк в микрорайоне «Муринские пруды,сказал мэр Владислав Пинаев.

Обустройство территории было проведено в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017-2024 годы». В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проект по благоустройству получил средства из регионального бюджета.

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