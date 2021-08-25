Минздрав не нашел связи между заражением пенсионера ВИЧ и лечением в Екатеринбурге

О заболевании пенсионер узнал в 2020 году, после того, как прошел плановую операцию, пишет Е1.
После жалобы в минздрав в больнице была проведена проверка качества оказания помощи пенсионеру. Отмечается, что было проведено эпидемиологическое обследование, которое не подтвердило внутрибольную передачу ВИЧ. Однако мужчина и его супруга уверены, что случилось заболевание именно в там.
Супруга мужчины отмечает, что в ответе Роспотребнадзора от 23 июля сказано, что из СПИД-центра пришла информация о том, что возможность факта передачи инфекции внутри больницы не исключается.
В документе говорится, что по результатам эпидемиологического расследования, в рамках которого проведен молекулярно-генетический анализ, образцы пострадавшего и предполагаемого источника образовали единый кластер. Однако причины и условия, которые могли бы поспособствовать передаче инфекции внутри больницы не установлены.
Напомним, пенсионер МВД и ГУФСИН из Екатеринбурга утверждает, что заразился больнице № 1 Екатеринбурга ВИЧ-инфекцией, гепатитом С, а также коронавирусом.