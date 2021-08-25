Стало известно с кем останется 3-летняя дочь погибшей под Саратовом чиновницы МУГИСО

В Екатеринбург ее доставят на лечение 25 августа, девочка находится в тяжелом состоянии. Власти Свердловской области обещают оказать необходимую помощь.
К счастью, у малышки осталась сводная сестра, которая собирается взять ее под опеку и воспитать, написал губернатор региона Евгений Куйвашев на соей странице в Instagram.
Он пояснил, что пока девочка будет в больнице, родственники успеют оформить все необходимые для этого документы.
Напомним, 20 августа в ДТП под Саратовом произошло ДТП. В аварию попала семья сотрудницы МУГИСО Галины Пухачевой. В аварии погибли супруги, бабушка и двое детей. Выжить удалось лишь одной 3-летней девочке.