Стало известно с кем останется 3-летняя дочь погибшей под Саратовом чиновницы МУГИСО

Стало известно с кем останется 3-летняя дочь погибшей под Саратовом чиновницы МУГИСО
Стало известно с кем останется 3-летняя дочь погибшей под Саратовом чиновницы МУГИСО
Сегодня, 14:14ОбществоФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
3-летнюю дочку погибшей под Саратовом чиновницы МУГИСО будет опекать и воспитывать сводная сестра.

В Екатеринбург ее доставят на лечение 25 августа, девочка находится в тяжелом состоянии. Власти Свердловской области обещают оказать необходимую помощь.

К счастью, у малышки осталась сводная сестра, которая собирается взять ее под опеку и воспитать, написал губернатор региона Евгений Куйвашев на соей странице в Instagram.

Он пояснил, что пока девочка будет в больнице, родственники успеют оформить все необходимые для этого документы.

Напомним, 20 августа в ДТП под Саратовом произошло ДТП. В аварию попала семья сотрудницы МУГИСО Галины Пухачевой. В аварии погибли супруги, бабушка и двое детей. Выжить удалось лишь одной 3-летней девочке.

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