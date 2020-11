Тагильчане одобрили проект бюджета мэрии на 2021 год

Вчера в Нижнем Тагиле прошли публичные слушания по принятию бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба администрации города.

На них зарегистрировались 117 человек. Заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сообщил об основных социально-экономических показателях развития Нижнего Тагила в 2020 году, а также представил основные характеристики бюджета на 2021 года. По прогнозам, доходы составят 15,57 миллиардов, из них 10,48 миллиардов выделит область. В 2021 году расходы планируются на уровне 15,39 миллиардов рублей. При этом будут некоторые изменения, которые связаны со снижением норматива отчислений НДФЛ. Также будут нововведения на другие налоги и акцизные ставки. В 2021 году будут реализованы 15 муниципальных программ, среди них благоустройство, ремонт и содержание дорог и другие. В проекте бюджета предусматриваются расходы на строительство моста через Тагильский пруд, ремонт дорог по нацпроекту БКАД, благоустройство общественных территорий, капремонт школ и детского сада № 10 и другие. Они будут проводиться с софинансированием из федерального и областного бюджетов. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что в городе продолжают реализовывать начатые программы в рамках нацпроектов и города. Учитывая последствия пандемии и других факторов, наша доходная часть не такая большая, как хотелось бы, поэтому часть локальных проектов нам пришлось урезать. Однако в течение следующего года мы планируем к ним вернуться,сообщил мэр. Проект бюджета на 2021 год был горожане одобрили единогласно, протокол публичных слушаний будет направлен главе города. Напомним, депутаты Госдумы поддержали во втором чтении проект бюджета России на три года. Госдума поддержала большую часть поправок ЕР к бюджету на 2021-2023 гг.

