Тагильчане одобрили проект бюджета мэрии на 2021 год

По прогнозам, доходы составят 15,57 миллиардов, из них 10,48 миллиардов выделит область. В 2021 году расходы планируются на уровне 15,39 миллиардов рублей. При этом будут некоторые изменения, которые связаны со снижением норматива отчислений НДФЛ. Также будут нововведения на другие налоги и акцизные ставки.