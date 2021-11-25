Бастрыкин назвал ЕГЭ «пыткой для молодежи»

Бастрыкин назвал ЕГЭ «пыткой для молодежи»
Бастрыкин назвал ЕГЭ «пыткой для молодежи»
Сегодня, 13:46ОбществоФото: sledcom.ru
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин считает Единый государственный экзамен (ЕГЭ) «пыткой» для молодых людей.

Телеграм-канал «Мейстер» пишет, что претензии к формату ЕГЭ безусловно есть, однако они появятся и к любому другому варианту вступительных испытаний. Идеала в этой сфере достичь нельзя.

Недостатки ЕГЭ власти осознают и учитывают. Данный формат экзамена от своего первоначального типа ушел уже довольно далеко. Кавалерийская атака на данную тему скорее вредна. Экзамены являются той областью, где оптимум не могут найти годами, сообщают авторы «Мейстер».

Они нашли достоинства ЕГЭ. Такой формат экзаменов расширил возможности для поступающих из регионов в московские высшие учебные заведения. Смысл в отмене ЕГЭ найти сложно.

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