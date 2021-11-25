Детей с карантина из-за COVID-19 не пустят в садик без ПЦР-теста в Екатеринбурге

Детей с карантина из-за COVID-19 не пустят в садик без ПЦР-теста в Екатеринбурге
Детей с карантина из-за COVID-19 не пустят в садик без ПЦР-теста в Екатеринбурге
Сегодня, 15:06ОбществоФото: pixabay.com
Детей в одном из садиков Екатеринбурга перестали принимать без отрицательного ПЦР-теста в группу после карантина по COVID-19. Анализ дети должны сдавать, даже если признаков заболевания у них нет.

До этого для выхода принимались справки о здоровье и эпидблагополучии, пишет Е1 со ссылкой на маму детского садика.

Группа была закрыта на карантин 17 ноября, а 24 ноября родителям объявили о новом постановлении, рассказывает родительница. Она отметила, что должен был поступить звонок из поликлиники на проведение теста, но его не было. В результате семья сдала его платно. После того, как будет получен результат, родители возьмут справку и отправят ребенка в садик.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что новые правила вступили в силу 17 ноября. Теперь «контактные» обследуются на 10-12 день от даты последнего контакта. Если в течение этого времени появляются признаки болезни, то обследование проводится незамедлительно.

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