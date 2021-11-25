Шкуматов поддержал идею использовать против блогеров-лихачей их собственный контент

Шкуматов поддержал идею использовать против блогеров-лихачей их собственный контент
Шкуматов поддержал идею использовать против блогеров-лихачей их собственный контент
Сегодня, 18:23ОбществоФото: pixabay.com
Петр Шкуматов, координатор движения “Синие ведерки” прокомментировал инициативу члена Совета Федерации Ирины Руковишниковой использовать против блогеров-лихачей их же контент.

Издание NEWS.ru сообщает, что по словам Шкуматова, в России есть закон, который позволяет это сделать. Все, что выкладывают блогеры можно использовать против них в административном делопроизводстве. Их даже можно будет лишить прав. Шкуматов подчеркнул, что за публикацию какой-либо информации необходимо ввести ответственность, но она должна быть моральная и связана с определенными ограничениями. Однако здесь важно найти баланс, поскольку может пострадать свобода слова. Но если человек демонстрирует нарушение закона, то и подходить к ситуации нужно с этой точки зрения, добавил Шкуматов.

Напомним, накануне Рукавишникова выступила с инициативой считать видео с уличных гонок, которые публикуют блогеры, где зафиксировано опасное вождение, доказательством их вины. Она добавила, что в действующем КоАП РФ отдельно не указан пункт “Опасное вождение”, но в новую редакцию его планируют добавить.

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