Шкуматов поддержал идею использовать против блогеров-лихачей их собственный контент

Издание NEWS.ru сообщает, что по словам Шкуматова, в России есть закон, который позволяет это сделать. Все, что выкладывают блогеры можно использовать против них в административном делопроизводстве. Их даже можно будет лишить прав. Шкуматов подчеркнул, что за публикацию какой-либо информации необходимо ввести ответственность, но она должна быть моральная и связана с определенными ограничениями. Однако здесь важно найти баланс, поскольку может пострадать свобода слова. Но если человек демонстрирует нарушение закона, то и подходить к ситуации нужно с этой точки зрения, добавил Шкуматов.