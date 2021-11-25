Шторм обрушится на Свердловскую область

Шторм обрушится на Свердловскую область
Шторм обрушится на Свердловскую область
Сегодня, 17:36ОбществоФото: pixabay.com
Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области.

Ненастье нагрянет в пятницу, 26 ноября. Как говорят синоптики, сила ветра в порывах может достигать 18 м/с. По шкале Бофорта такой ветер оценивается как очень крепкий – он может ломать сучья деревьев, а идти против такого ветра очень и очень трудно.

В связи с этим сотрудники МЧС убедительно просят пешеходов не ходить рядом со стенами домов, чтобы избежать риска падения на них шифера и других предметов с крыш, а автомобилистов не парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями, которые ветер может обрушить.

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МЧСштормовое предупреждение
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