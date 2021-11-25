Шторм обрушится на Свердловскую область

В связи с этим сотрудники МЧС убедительно просят пешеходов не ходить рядом со стенами домов, чтобы избежать риска падения на них шифера и других предметов с крыш, а автомобилистов не парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями, которые ветер может обрушить.