Шторм обрушится на Свердловскую область

Ненастье нагрянет в пятницу, 26 ноября. Как говорят синоптики, сила ветра в порывах может достигать 18 м/с. По шкале Бофорта такой ветер оценивается как очень крепкий – он может ломать сучья деревьев, а идти против такого ветра очень и очень трудно.
В связи с этим сотрудники МЧС убедительно просят пешеходов не ходить рядом со стенами домов, чтобы избежать риска падения на них шифера и других предметов с крыш, а автомобилистов не парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями, которые ветер может обрушить.