Работает у брата Незлобина. В Полевском экс-полицейский напал с ножом на чиновницу
В администрации Полевского 24 декабря совершено нападение на чиновницу, являющуюся сотрудницей одела, которым руководит брат юмориста Александра Незлобина, пишет портал Е1.
В здание администрации ворвался экс-полицейский, ранее работавший заместителем начальника местного ОВД. Мужчина набросился на свою супругу — работницу мэрии. Он угрожал расправой ей и ее коллеге. Мужчина был задержан, но вскоре дебошира отпустили. Тогда он начал звонить в администрацию и угрожать убийством. Его пришлось вновь задержать.
Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в день инцидента мужчина был пьян, приревновал супругу и пришел к ней на работу с ножом. Эпилогом конфликта стало избиение женщины в присутствии коллег.
Также Горелых прокомментировал сведения касательно участия в конфликте известного юмориста:
Однако любителей так называемой клубнички хочу разочаровать. Родственник известного артиста в ней не фигурирует. Некоторые СМИ его упоминают, вероятно, для того чтобы придать значимости скандалу. В реальности он является руководителем подразделения, где работают жена скандалиста и ее коллега, который замешан в этой истории.
Кроме того, дома у дебошира обнаружили арсенал оружия, оно официально зарегистрировано. Однако ружья пришлось изъять в целях недопущения дальнейших происшествий. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».