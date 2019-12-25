Работает у брата Незлобина. В Полевском экс-полицейский напал с ножом на чиновницу

В здание администрации ворвался экс-полицейский, ранее работавший заместителем начальника местного ОВД. Мужчина набросился на свою супругу — работницу мэрии. Он угрожал расправой ей и ее коллеге. Мужчина был задержан, но вскоре дебошира отпустили. Тогда он начал звонить в администрацию и угрожать убийством. Его пришлось вновь задержать.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в день инцидента мужчина был пьян, приревновал супругу и пришел к ней на работу с ножом. Эпилогом конфликта стало избиение женщины в присутствии коллег.

Также Горелых прокомментировал сведения касательно участия в конфликте известного юмориста:

Однако любителей так называемой клубнички хочу разочаровать. Родственник известного артиста в ней не фигурирует. Некоторые СМИ его упоминают, вероятно, для того чтобы придать значимости скандалу. В реальности он является руководителем подразделения, где работают жена скандалиста и ее коллега, который замешан в этой истории.