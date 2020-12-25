Стали известны детали смертельной стрельбы в Екатеринбурге

Во время преступления автомашина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался,сообщили Е1 в Следственном комитете.