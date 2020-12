Стали известны детали смертельной стрельбы в Екатеринбурге

Стали известны подробности ночной стрельбы в Екатеринбурге, из-за которой погиб человек.

По словам очевидцев, происшествие случилось в служебном автобусе, который развозил работников предприятия с ночной смены. По данным следствия, 24 декабря в полицию Екатеринбурга поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчине 1976 года рождения, который был водителем автомобиля «Форд Транзит». Во время преступления автомашина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался,сообщили Е1 в Следственном комитете. Напомним, ранее очевидцы сообщали, что происшествие случилось в маршрутке. Стрелявший скрылся с места убийства. В Екатеринбурге неизвестный застрелил в маршрутке человека

