«Уралтрансмаш» назвал причину схода с рельсов низкопольного трамвая в Нижнем Тагиле

По словам организации, трамваи поступили в города в полной готовности. На данный момент они проходят пуско-наладочные работы. В начале эксплуатации также определяются особенности работы транспорта в конкретной инфраструктуре.
Причиной съезда трамвая с рельсов в большинстве случаев является неисправность дорожного полотна,рассказали в «Уралтрансмаш».
Там подчеркнули, что специалисты ежедневно проверяют все системы вагонов.
Напомним, 23 декабря в Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай снова сошел с рельсов. Авария произошла в Дзержинском районе на пересечении улиц Зари и Ильича.