«Уралтрансмаш» назвал причину схода с рельсов низкопольного трамвая в Нижнем Тагиле

«Уралтрансмаш» назвал причину схода с рельсов низкопольного трамвая в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:49ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Поставщик нового низкопольного трамвая АО «Уралтрансмаш» объяснил редакции TagilCity.ru, по какой причине трамвай сходит с рельсов в Нижнем Тагиле.

По словам организации, трамваи поступили в города в полной готовности. На данный момент они проходят пуско-наладочные работы. В начале эксплуатации также определяются особенности работы транспорта в конкретной инфраструктуре.

Причиной съезда трамвая с рельсов в большинстве случаев является неисправность дорожного полотна,рассказали в «Уралтрансмаш».

Там подчеркнули, что специалисты ежедневно проверяют все системы вагонов.

Напомним, 23 декабря в Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай снова сошел с рельсов. Авария произошла в Дзержинском районе на пересечении улиц Зари и Ильича.

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