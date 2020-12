«Уралтрансмаш» назвал причину схода с рельсов низкопольного трамвая в Нижнем Тагиле

Поставщик нового низкопольного трамвая АО «Уралтрансмаш» объяснил редакции TagilCity.ru, по какой причине трамвай сходит с рельсов в Нижнем Тагиле.

По словам организации, трамваи поступили в города в полной готовности. На данный момент они проходят пуско-наладочные работы. В начале эксплуатации также определяются особенности работы транспорта в конкретной инфраструктуре. Причиной съезда трамвая с рельсов в большинстве случаев является неисправность дорожного полотна,рассказали в «Уралтрансмаш». Там подчеркнули, что специалисты ежедневно проверяют все системы вагонов. Напомним, 23 декабря в Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай снова сошел с рельсов. Авария произошла в Дзержинском районе на пересечении улиц Зари и Ильича. В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай снова сошел с рельсов

