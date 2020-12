В Екатеринбурге неизвестный застрелил в маршрутке человека

Вчера вечером в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в человека в маршрутке и скрылся.

Мужчина скончался, на месте происшествия приехали полиция и следователи. Все произошло около станции метро «Уралмаш» на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Баумана. По словам жителей соседних домов, полицейские опросили людей из всего подъезда. Они до сих пор по газону ходят, что-то ищут. Уже около машины собрались. Около десяти вечера, даже чуть раньше, машин с мигалками стояло очень много,рассказала читательница Е1.RU. По словам пресс-службы регионального полицейского главка полковника Валерия Горелых, органы пока не комментируют происшествие в интересах следствия. Сейчас сбежавшего стрелка разыскивают полиция и следователи, личность погибшего пока не раскрывается. В СУ СКР по Свердловской области по данному факту возбудили уголовное дело. На место происшествия для оказания помощи в расследовании дела выехал следователь-криминалист. Более подробная информация будет дана, как только это станет возможным,сообщили в ведомстве.

