«ВСМПО-Ависма» и компания «Боинг» заключили соглашение о поставках

«ВСМПО-Ависма» и компания «Боинг» заключили соглашение о поставках

Сегодня, 14:03ОбществоPhoto: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»
Крупнейший производитель титана в России заключил долгосрочный контракт на поставки с компанией «Боинг», сообщает пресс-служба ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Подписано соглашение о поставках титановой продукции организации Boeing. Согласно документу, последняя будет получать титановые поковки для изготовления самолетов гражданской авиации моделей 787, Dreamliner, 777, 767 и 737.

В Верхней Салде будет происходить обработка части продукции.

Сообщается о заключении отдельного контракта на поставку титанового проката как самой Boeing, так и поставщикам.

Мы приверженцы долгосрочного сотрудничества. Уже более 20 лет мы работаем с «Боингом» и оцениваем наши отношения на самом высоком уровне, рассказал генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов.

Российская титановая компания будет заниматься механической обработкой продукции, поставками и связанной с этим логистикой.

Напомним, 15 января сообщалось об исключении «ВСМПО-Ависма» из списка предприятий, в отношении которых вводятся санкции США.

Stories:
Верхняя и Нижняя Салда
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