«ВСМПО-Ависма» и компания «Боинг» заключили соглашение о поставках

Подписано соглашение о поставках титановой продукции организации Boeing. Согласно документу, последняя будет получать титановые поковки для изготовления самолетов гражданской авиации моделей 787, Dreamliner, 777, 767 и 737.
В Верхней Салде будет происходить обработка части продукции.
Сообщается о заключении отдельного контракта на поставку титанового проката как самой Boeing, так и поставщикам.
Мы приверженцы долгосрочного сотрудничества. Уже более 20 лет мы работаем с «Боингом» и оцениваем наши отношения на самом высоком уровне, рассказал генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов.
Российская титановая компания будет заниматься механической обработкой продукции, поставками и связанной с этим логистикой.
Напомним, 15 января сообщалось об исключении «ВСМПО-Ависма» из списка предприятий, в отношении которых вводятся санкции США.