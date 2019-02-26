Парк имени Бондина победил в голосовании за проекты благоустройства в Нижнем Тагиле

С 16 по 25 февраля 2019 года тагильчане выбирали лидера среди проектов благоустройства на 2020 год. Парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина занял первое место среди проектов для благоустройства в Нижнем Тагиле. На втором месте с отрывом в 3 049 голосов (10 874) отказался парк Победы на ГГМ, третью строку занял сквер Нижне-Выйский, за который жители города отдали 2 804 голоса.

Решение жителей Нижнего Тагила будет официально оформлено на заседании общественной комиссии, которое пройдет 28 февраля. Итоги рейтинга будут направлены для рассмотрения и утверждения объемов финансирования в Минэнергетики и ЖКХ региона, информирует пресс-служба администрации города.