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Парк имени Бондина победил в голосовании за проекты благоустройства в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парк имени Бондина победил в голосовании за проекты благоустройства в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:33ОбществоФото: Илья Колесов/ Официальный сайт Нижнего Тагила
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