В Каменске-Уральском УК оштрафована на 300 тысяч рублей за травму ребенка на качели
Сегодня, 10:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Арбитражный суд Свердловской области постановил оштрафовать на 300 тысяч рублей управляющую компанию в Каменске-Уральском после травмы ребенка на детской площадке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что ООО «Горстройцентр» нарушило требования законодательства, предъявляемые к детским игровым сооружениям. В результате чего 17 июля прошлого года на детской площадке травмировалась несовершеннолетняя. Во дворе в свободном доступе находились качели-балансир с демонтированным основанием. В тот же день, после травмы ребенка, конструкцию убрали.
По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратура в суде потребовала оштрафовать организацию. Требования надзорного ведомства удовлетворены.
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