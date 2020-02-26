В Каменске-Уральском УК оштрафована на 300 тысяч рублей за травму ребенка на качели

Установлено, что ООО «Горстройцентр» нарушило требования законодательства, предъявляемые к детским игровым сооружениям. В результате чего 17 июля прошлого года на детской площадке травмировалась несовершеннолетняя. Во дворе в свободном доступе находились качели-балансир с демонтированным основанием. В тот же день, после травмы ребенка, конструкцию убрали.