Осужденные за зверское убийство «педофила» в Верхней Пышме отказались от показаний

Напомним, Дмитрий Чикваркин был зверски убит в августе 2020 года после того, как две девочки рассказали, что он совершал в их отношении развратные действия. Пьяная компания избила мужчину и изнасиловала палкой. Дмитрий скончался в больнице, врачам не удалось его спасти. В последствии оказалось, что девочек никто не трогал, таким образом они решили «пошутить».