Осужденные за зверское убийство «педофила» в Верхней Пышме отказались от показаний

Фигуранты дела Сергей Чабин, Валерия Дунаева и Михаил Иванов отказались от первоначальных показаний, которые они давали в связи с убийством мужчины, которого приняли за педофила из-за шутки девочек. Часть вины признает лишь Иванов в части того, что бил Чикваркина.
При этом ни один из осужденных не признает, что насиловал «педофила» палкой, несмотря на то, что экспертиза показала, что повреждения заднего прохода не могло быть последствием геморроя или других болезней, пишет Е1.
Напомним, Дмитрий Чикваркин был зверски убит в августе 2020 года после того, как две девочки рассказали, что он совершал в их отношении развратные действия. Пьяная компания избила мужчину и изнасиловала палкой. Дмитрий скончался в больнице, врачам не удалось его спасти. В последствии оказалось, что девочек никто не трогал, таким образом они решили «пошутить».