Порядка двух тысяч екатеринбуржцев под административным надзором проверит полиция

Порядка двух тысяч екатеринбуржцев под административным надзором проверит полиция
Порядка двух тысяч екатеринбуржцев под административным надзором проверит полиция
Сегодня, 15:38ОбществоФото: 1MI
Массовая проверка лиц, находящихся под административным надзором, пройдет в Екатеринбурге. По данным полиции, таковых насчитывается порядка двух тысяч человек.

Операция «Надзор» продлится с 28 февраля по 4 марта, сообщили в УМВД Екатеринбурга. Под административный надзор попадают несовершеннолетние, стоящие на учете, а также недавно освободившиеся из мест лишения свободы.

Операция направлена на предупреждение совершения преступлений, а также для профилактики. В мероприятии принимают участие участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска, ОЭБ и ПК, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также комплексных сил полиции — ППСП и ДПС ГИБДД.

В полиции отметили, что сотрудниками проверка поднадзорных лиц проводится также и в ежедневном режиме путем проверки по месту жительства.

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