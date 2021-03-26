За утопленную машину 97 тысяч рублей отсудила у коммунальщиков екатеринбурженка

За утопленную машину 97 тысяч рублей отсудила у коммунальщиков екатеринбурженка

Сегодня, 08:26ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За утопленный в луже Volkswagen Polo екатеринбурженке удалось отсудить у коммунальной службы 97 тысяч рублей.

Инцидент произошел в августе 2020 года, когда в Екатеринбурге шли проливные дожди. Девушка ехала по улице Шефской и под Блюхеровским мостом. В месте, где дорога была в низине она увидела большую лужу, пишет E1 со ссылкой на пострадавшую.

Девушка решила проехать по затопленному участку, так как другие автомобили там проезжали. Однако уже в середине лужи мотор заглох. В результате оказалось, что мотор получил гидроудар. В сервисе девушке посоветовали готовиться к дорогостоящему ремонту.

По словам девушки, в лужу она поехала, так как других вариантов не было. Развернуться и уехать было нельзя, так как вдоль дороги шел сплошной железный барьер.

В сентябре 2020 года девушка получила заключение экспертизы. Сумма ущерба была оценена в 323 тысячи рублей. Увидев эту сумму, пострадавшая решила судиться с коммунальщиками и подала иски к мэрии Екатеринбурга, администрациям Орджоникидзевского и Кировского районов, а также к Водоканалу и муниципальному предприятию «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС). Последние оказались ответственными за содержание ливневок в месте разлива лужи.

Однако в суде представители ВОИС не признали исковые требования. Они заявили, что в том месте ливневая канализация была в исправном состоянии, однако ливень, прошедший 17 августа разрушил подпорную кирпичную стену. В результате ее обломки частично перегородили трубопровод.

Согласно решению суда, виновными оказались сотрудники ВОИС и сама екатеринбурженка. На первых возложили только 1/3 вины. Судья решил, что девушка решила на свой страх и риск проехать по луже, чем сама приложила руку к поломке.

В результате девушке назначена компенсация 97 тысяч рублей. Однако она отмечает, что получить компенсацию не может, так как коммунальщики подали апелляцию.

В итоге из заявленных 323 тысяч рублей Любови по решению суда назначили только 97 тысяч. Но и эту сумму с ВОИС она может не получить. Коммунальное предприятие подало апелляцию.

Сюжеты:
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судкомпенсациякоммунальщикиЕкатеринбург
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