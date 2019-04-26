В Екатеринбурге лжеминеры сорвали мероприятие на тему проблем ЛГБТ
В Екатеринбурге неизвестные «заминировали» Ельцин Центр во время мероприятия на тему проблем ЛГБТ, пишет ZNAK.
25 апреля в екатеринбургском Ельцин Центре проходило мероприятие «Бай-бай, стигма! Сексуальная ориентация и гендерная идентичность», через несколько минут после начала поступил звонок о заложенной в здании бомбе. Людей пришлось эвакуировать, встреча экспертов была сорвана.
Против мероприятия на тему проблем ЛГБТ выступали «Совет отцов» при уральском омбудсмене и православная организация «Сорок сороков». Руководителю родительского комитета было предложено самому посетить мероприятие и убедиться, что на нем не занимаются пропагандой нетрадиционных отношений.
«Бай-бай, стигма» ранее проводило встречи на тему ВИЧ и наркомании, однако они не вызывали общественного резонанса.
Серия открытых дискуссий даёт возможность любому расширить представления о мире и людях, рядом с которыми мы живем, сообщается на сайте Ельцин Центра.
На место выезжали силовики, МЧС, скорая, территория вокруг Ельцин Центра была оцеплена. Взрывных устройств найдено не было.
Были эвакуированы более сотни людей. Помещения Ельцин Центра были обследованы с помощью специалистов «Урал Вымпела», к осмотру привлекли служебную собаку Хайли. Взрывных устройств не обнаружили и дали отбой тревоги,сообщил ЕТВ руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.