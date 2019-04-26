В Екатеринбурге лжеминеры сорвали мероприятие на тему проблем ЛГБТ

25 апреля в екатеринбургском Ельцин Центре проходило мероприятие «Бай-бай, стигма! Сексуальная ориентация и гендерная идентичность», через несколько минут после начала поступил звонок о заложенной в здании бомбе. Людей пришлось эвакуировать, встреча экспертов была сорвана.

Против мероприятия на тему проблем ЛГБТ выступали «Совет отцов» при уральском омбудсмене и православная организация «Сорок сороков». Руководителю родительского комитета было предложено самому посетить мероприятие и убедиться, что на нем не занимаются пропагандой нетрадиционных отношений.

«Бай-бай, стигма» ранее проводило встречи на тему ВИЧ и наркомании, однако они не вызывали общественного резонанса.

Серия открытых дискуссий даёт возможность любому расширить представления о мире и людях, рядом с которыми мы живем, сообщается на сайте Ельцин Центра.

На место выезжали силовики, МЧС, скорая, территория вокруг Ельцин Центра была оцеплена. Взрывных устройств найдено не было.