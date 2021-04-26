Мошенники собирают деньги от имени монахинь Среднеуральского женского монастыря

Мошенники собирают деньги от имени монахинь Среднеуральского женского монастыря
Сегодня, 08:23ОбществоФото: Яндекс.Карты
Мошенники собирают деньги от имени монахинь Среднеуральского женского монастыря, тем самым дискредитируя изгнанных сестер и братьев Среднеуральского женского монастыря.

О мошенниках, орудующих от имени монахинь, заявили защитники экс-схимонаха Сергия Романова, пишет Е1. Они отметили, что ни монастырь, ни его насельники не открывали сборы денежных средств.

По их словам, цель у злоумышленников одна — подорвать авторитет Среднеуральского женского монастыря.

С неизвестных номеров приходят СМС-рассылки, приглашающие посетить службу в Среднеуральском женском монастыре. Ответственно заявляем, что за организацией подобных рассылок стоят провокаторы, желающие обострить и так сложную ситуацию, прокомментировали защитники изданию.

В данный момент монастырь закрыт, въезд в него охраняют силовики. В течение лета монастырю предстоит пройти несколько экспертиз соответствия построек, находящихся на территории, нормам безопасности.

Напомним, 14 апреля силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь. Операция силовых структур была связана с вынесением Верхнепышминского городского суда, который решил признать Среднеуральский женский монастырь непригодным для проживания людей.

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