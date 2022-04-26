Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Сегодня, 09:51ОбществоФото: 1MI
Основатель компании Tesla Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. После закрытия сделки компания перейдет в частные руки.

По условиям соглашения, акционеры компании получат за каждую обыкновенную акцию по 54,2 доллара. Премия составляет +38% к цене акций на 1 апреля, когда бизнесмен сообщал о приобретении 9%.

Совет директоров соцсети провел оценку предложения Маска и уделил особое внимание стоимости и финансированию. Сделка, по словам главы совета директоров компании Брет Тейлор, принесет значительную прибыль.

Сам же Маск называет соцсеть «цифровой городской площадью», где обсуждаются важные вопросы. Он подчеркнул, что планирует добавить в соцсеть новый функционал и сделать алгоритмы открытыми для повышения доверия, пишут «Новые известия». Кроме того, бизнесмен планирует победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей.

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