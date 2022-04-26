Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Сам же Маск называет соцсеть «цифровой городской площадью», где обсуждаются важные вопросы. Он подчеркнул, что планирует добавить в соцсеть новый функционал и сделать алгоритмы открытыми для повышения доверия, пишут «Новые известия». Кроме того, бизнесмен планирует победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей.