Программу развития IT-специалистов из Узбекистана запускает МегаФон

Программу развития IT-специалистов из Узбекистана запускает МегаФон
Программу развития IT-специалистов из Узбекистана запускает МегаФон
Сегодня, 09:00ОбществоФото: pixabay.com
Программу развития и трудоустройства IT-специалистов из Узбекистана запускает МегаФон. Договор был подписан на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Меморандум о сотрудничестве заключен с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. IT-специалисты будут обучаться по самым востребованным специальностям, им будет доступна стажировка и трудоустройство в МегаФоне.

В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране — Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Ucell, рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Он отметил, что Узбекистан может стать крупнейшим IT-хабом в Центральной Азии. Для этого российская сторона готова вносить вклад в развитие и задействовать ресурсы, чтобы подготовить хороших специалистов.

По статистике, в 2021 году направление IT занимало второе место среди востребованных профессий у работодателей Узбекистана. Доходы у сотрудников отрасли достигают верхней строчки рейтинга.

С начала 2000-х годов число IT-специалистов увеличилось в стране с нескольких сотен до 50 тысяч человек. А к 2030 году правительство поставило задачу довести число работников отрасли до одного миллиона.

РоссияУзбекистансвязьIT
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