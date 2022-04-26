Программу развития IT-специалистов из Узбекистана запускает МегаФон

Меморандум о сотрудничестве заключен с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. IT-специалисты будут обучаться по самым востребованным специальностям, им будет доступна стажировка и трудоустройство в МегаФоне.
В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране — Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Ucell, рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
Он отметил, что Узбекистан может стать крупнейшим IT-хабом в Центральной Азии. Для этого российская сторона готова вносить вклад в развитие и задействовать ресурсы, чтобы подготовить хороших специалистов.
По статистике, в 2021 году направление IT занимало второе место среди востребованных профессий у работодателей Узбекистана. Доходы у сотрудников отрасли достигают верхней строчки рейтинга.
С начала 2000-х годов число IT-специалистов увеличилось в стране с нескольких сотен до 50 тысяч человек. А к 2030 году правительство поставило задачу довести число работников отрасли до одного миллиона.