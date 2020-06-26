На Урале страховщик проверил больницу после смерти пациентки из-за неоказания помощи

В конце апреля в городской поликлинике Березовского скончалась Надежда Праведникова. Женщину на карете скорой помощи доставили в медучреждение с сильными болями в области почек. Местные доктора без проведения УЗИ и анализов поставили диагноз — рецидив онкологии, который женщина победила 24 года назад.

Надежде кололи обезболивающие. В итоге женщина скончалась. Как выяснилось при вскрытии, она умерла от сепсиса, который возник из-за закупорки мочеточника камнем, и онкологии у нее не было.

Дочь погибшей обратилась в страховую компанию. В ходе проверки было выяснено, что медицинская помощь оказывалась Надежде не правильно, обследование и лечение не проводилось. К больнице применят штрафные санкции.