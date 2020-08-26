В Свердловской области из-за пандемии коронавируса закрылось 10% фитнес-клубов

В Свердловской области из-за пандемии коронавируса закрылось 10% фитнес-клубов

Сегодня, 16:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, закрылся каждый десятый фитнес-клуб, сообщает пресс-служба форума Ассоциации фитнес-индустрии.

По словам владельца сети Powerhouse Gym и члена Общественной палаты Екатеринбурга Антона Гиренко-Коцуба, индустрия оказалась одной из самых пострадавших в пандемию. Сейчас залы начали работать почти в полноценном режиме.

Клубы открылись 22 июня, однако не все бывшие посетители не спешат туда возвращаться. Многие требуют вернуть деньги за абонементы.

Как сообщает владелец сети Bright Fit Алексей Романов, за последнюю неделю начался резкий прирост посещений, порядка 70-85 процентов.

Напомним, что в Свердловской области до сих пор закрыты театры и кинотеатры.

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