Писатель Владислав Крапивин награжден медалью за заслуги перед Свердловской областью
Сегодня, 18:40Общество
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Детский писатель Владислав Крапивин награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени.
Сюжеты: Екатеринбург
Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
79-летний писатель награжден «за выдающиеся достижения в сфере культурного развития Свердловской области».
Крапивин написал множество детских рассказов и повестей. Его книги тиражируются во многих странах мира. Кроме того, писатель является создателем детского отряда «Каравелла», который работает в Екатеринбурге с 1961 года.
В 2017 году Владислав Крапивин переехал из Тюмени в Екатеринбург, пишет Znak.
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