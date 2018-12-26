Памятник уральскому пельменю появится в ЦПКиО в Екатеринбурге
Сегодня, 17:23ОбществоФото: личная страница в facebook Роман Щадрин
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Памятник уральскому пельменю может быть установлен на Ретро-аллее ЦПКиО в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Директор ЦПКиО Роман Щадрин опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии памятника уральскому пельменю, который изготовлен из гипсокартона.
Памятник уральскому пельменю! А рядом те, кто его лепил! гласит подпись под фотографией.
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Ранее предполагалось, что конкурс эскизов будет объявлен после Нового года. Однако конструкция уже изготавливается, информирует «Областная газета».
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