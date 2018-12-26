Памятник уральскому пельменю появится в ЦПКиО в Екатеринбурге

Директор ЦПКиО Роман Щадрин опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии памятника уральскому пельменю, который изготовлен из гипсокартона.

Памятник уральскому пельменю! А рядом те, кто его лепил! гласит подпись под фотографией.