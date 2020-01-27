«Рифей» поддержал идею тагильских активистов о проведении замеров ТКО

Первым вопросом повестки были результаты исследования проведённых замеров ТКО в 2016–2017 годах, по которым были сформированы тарифа для оплаты «за мусор». По словам активистов «Тагил за перемены», в 2019 году они провели собственные замеры, согласно которым, официальные нормативы накопления ТКО завышены в несколько раз: 7 килограммов на человека, против 33 у РЭК. Поэтому общественники пожаловались в суд Екатеринбурга на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области и правительство региона с требованием пересмотреть нормативы ТКО. По словам представителя «Тагила за перемены» Надежды Журавлевой, первое заседание назначено на начало февраля.

Однако начальник управления территориального развития и общественных связей администрации города Алексей Храмцов заявил на собрании, что нормативы и так планируется пересмотреть.

Создаётся рабочая группа при правительстве Свердловской области. На следующей неделе у нас туда едут представители городского хозяйства. Приглашены в региональную комиссию, где будут получены консультации как дальше работать с образованием тарифа. В новую рабочую группу, которая будет создана, мы обязательно включим общественность, также мы сегодня включили представителя общественности по мусоросортировочному заводу,заявил TagilCity.ru Храмцов.

Общегородское собрание в Нижнем Тагиле по поводу реформы обращения с ТКО Фото: tagilcity.ru

Инициативу также поддержал регоператор «Рифей». Представитель компании заявил TagilCity.ru, что с 2016–2017 годов, когда проводились прошлые замеры, изменился и морфологический состав отходов, и потребительская корзина, и сам уровень потребления, поэтому цифры в этом году могут быть иными.

Однако проведение замеров — это полномочия органа исполнительной власти, в частности, региональной энергетической комиссии Свердловской области. Замеры должны проводиться строго под эгидой регулятора в соответствии с утвержденной методикой. «Компания «РИФЕЙ» в этом процессе готова участвовать, и с точки зрения организации, и с финансовой,пояснили TagilCity.ru в «Рифее».

Общегородское собрание в Нижнем Тагиле по поводу реформы обращения с ТКО Фото: tagilcity.ru

Также представители компании отметили, что всегда готовы к диалогу с населением, именно поэтому приняли участие в общегородском собрании.

Ещё одним вопросом повестки оказалась безопасность строительства мусоросортировочного комплекса вблизи Нижнего Тагил. Начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Алексей Сергеев заявил, что на данный момент комплекс только проектируется, что подтвердил представитель «Облкоммунэнерго» Андрей Яськин. По словам Сергеева, общественность должна проконтролировать все этапы.

Чтобы построить объект по захоронению или обработке (сортировке) — необходимо получить пакет разрешительной документации, например, положительное заключение экологической экспертизы, государственной экспертизы, а также провести публичные обсуждения, пояснили в «Облкоммунэнерго».

Общегородское собрание в Нижнем Тагиле по поводу реформы обращения с ТКО Фото: tagilcity.ru

Следующим важным вопросом стало приостановление социальных выплат при образовании задолженности за услугу за обращение с ТКО и последующее списание денежных средств с банковских карт. Присутствующий на собрании вице-спикер гордумы Игорь Базилевич и председатель комиссии думы по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв пообещали помочь разобраться в проблеме и озвучить вопрос.

Однако, как заявили TagilCity.ru в «Рифее», собираемость платежей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами планомерно повышается. В том числе благодаря активной информационно разъяснительной работы с населением.

Жители Северного округа уже видят позитивные изменения в отрасли: появляются новые контейнерные площадки, закупаются современные баки, на улицах работают новые мусоровозы, ликвидируются несанкционированные свалки — все это приводит к улучшению платежной дисциплины среди населения,заявили в «Рифее».

В компании пояснили, что высокая собираемость платежей — основное условие для снижения стоимости услуги по обращению с ТКО в рамках долгосрочного тарифного регулирования.

Одна из организаторов собрания и член «Тагила за перемены» Надежда Журавлёва рассказала TagilCity.ru, что на собрании было не много конкретики, а также не все вопросы успели поднять. Однако добавила, что практика общегородских собраний должна стать постоянной.

Очень важный момент был озвучен, что в Нижнем Тагиле будут проведены новые замеры для форомирования тарифа ТКО,заявила TagilCity.ru Журавлёва.