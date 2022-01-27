Абдулкадыров доложил о снижении числа регистрируемых преступлений в Нижнем Тагиле

О снижении количества регистрируемых преступлений на территории Нижнего Тагила заявил начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров во время отчета по итогам 2021 года на заседании гордумы.

Сотрудниками нижнетагильского гарнизона не было допущено совершение гражданами существенных правонарушений, была обеспечена достаточная защита населения. Ситуация оставалась стабильной. При этом нами в течение всего года отмечалось устойчивое снижение количества регистрируемых преступлений на территории нашего города. В среднем за сутки к нам поступало заявлений 300-350. Всего, по итогам года, количество заявленных преступлений снизилось на 10% и составило 5,8 тысячи, рассказал Абдулкадыров. Он добавил, что также на 4% выросла раскрываемость преступлений. За 2021 год сотрудники правоохранительных органов завершили расследование более 3,5 тысячи преступлений. В целом за 10 лет с 2011 года количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 30%. Так, по итогам 2011 года, на территории Нижнего Тагила зафиксировано 20,5 тысячи преступлений.

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