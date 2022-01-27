Абдулкадыров доложил о снижении числа регистрируемых преступлений в Нижнем Тагиле

Сотрудниками нижнетагильского гарнизона не было допущено совершение гражданами существенных правонарушений, была обеспечена достаточная защита населения.
Ситуация оставалась стабильной. При этом нами в течение всего года отмечалось устойчивое снижение количества регистрируемых преступлений на территории нашего города. В среднем за сутки к нам поступало заявлений 300-350. Всего, по итогам года, количество заявленных преступлений снизилось на 10% и составило 5,8 тысячи, рассказал Абдулкадыров.
Он добавил, что также на 4% выросла раскрываемость преступлений. За 2021 год сотрудники правоохранительных органов завершили расследование более 3,5 тысячи преступлений.
В целом за 10 лет с 2011 года количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 30%. Так, по итогам 2011 года, на территории Нижнего Тагила зафиксировано 20,5 тысячи преступлений.