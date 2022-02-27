Санкции - не помеха: СБЕР, Открытие, ВЭБ и ВТБ поддержат клиентов

Особое внимание в заявлении уделили готовности банковского сообщества к разным сценариям, а также важность того, чтобы миллионы семей в России, независимо от банка, в котором обслуживаются, знали: их деньги в безопасности. Также поступила информация о том, что снять наличные в отделениях банках и банкоматах в данный момент можно без ограничений.