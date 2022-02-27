Санкции - не помеха: СБЕР, Открытие, ВЭБ и ВТБ поддержат клиентов

ВЭБ.РФ поддержал инициативу крупнейших банков России по поддержке клиентов и отметил: в приоритете государственной корпорации – не только компании и крупный бизнес, а в первую очередь люди. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ, пишет издание tass.ru.
В сообщении сказано: в фокусе ВЭБа как института развития – проекты с социальным эффектом, проекты, направленные на улучшение качества жизни российских граждан, от которых компания не может отказаться. Также отмечается, что все проекты реализуются в партнерстве с самыми крупными российскими банками. “Это и масштабная программа по строительству новых школ, создание современных студенческих кампусов, программа по обновлению городского общественного транспорта, проекты в городской экономике", – сказано в сообщении.
Ранее Сбер, ВТБ, Альфа-банк, "Открытие" и другие российские банки сделали совместное заявление, сообщив о бесперебойной работе и достаточной ликвидности для удовлетворения спроса, несмотря на санкции, а также о координации деятельности с Центробанком и друг с другом.
Особое внимание в заявлении уделили готовности банковского сообщества к разным сценариям, а также важность того, чтобы миллионы семей в России, независимо от банка, в котором обслуживаются, знали: их деньги в безопасности. Также поступила информация о том, что снять наличные в отделениях банках и банкоматах в данный момент можно без ограничений.
В связи с тем, что Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, Евросоюз, США, Канада, Великобритания и Япония ввели санкции. Второй пакет санкций Евросоюза одобрен в пятницу советом ЕС.
Минфин США в четверг сделал заявление о введении санкций против российских банков "Открытие", Новикомбанка (опорного банка госкорпорации "Ростех"), Совкомбанка и ряда их дочерних структур. Американские власти расширили рестрикции в отношении российского госдолга. Ограничения наложили на сделки с долговыми обязательствами с периодом погашения свыше 14 дней. Данная мера должна снизить возможности в финансировании военной операции России на Украине.