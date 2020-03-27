В Нижнем Тагиле в связи с нерабочей неделей сократят количество маршрутных автобусов
Сегодня, 17:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле в связи с выходными днями с 28 марта по 5 апреля будет сокращено количество автобусов, выходящих на маршруты. Кроме того, в расписании увеличатся интервалы движения, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Временной промежуток между автобусами будет следующим:
- с 6:00 до 10:00 – 10-15 минут;
- с 10:00 до 17:00 – 20-25 минут;
- с 17:00 до 20:00 – 10-15 минут;
- с 20:00 до 23:00 – 30-35 минут.
Специалисты управления городским хозяйством будут проводить мониторинг пассажирского потока, в связи с этим расписание городского транспорта может измениться.
Изменения в расписании движения трамваев можно будет узнать на сайте МУП «Тагильский трамвай», вся информация публикуется оперативно.
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