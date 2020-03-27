В Нижнем Тагиле в связи с нерабочей неделей сократят количество маршрутных автобусов

Демидовская больница — о ЧП с новорожденной: «Этими катетерами мы уже не пользуемся»

С 28 марта в России объявлена нерабочая неделя

«Поберегите жителей». В Нижнем Тагиле штаб по коронавирусу подвёл первые итоги

Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус

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В Первоуральске мужчина зарезал жену у здания суда и бросился в бега

Новорожденную из Нижнего Тагила с иглой в организме готовят к операции в Москве