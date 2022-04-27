Корпорация МСП представила данные о спросе на продукцию малого бизнеса

На сайте МСП.РФ оцифрован и представлен спрос крупных российских и белорусских производственных компаний и ретейлеров на поставку товаров в рамках сервиса «Производственная кооперация и сбыт». Малый и средний бизнес может получить необходимую информацию и направить коммерческое предложение в режиме реального времени.

На портале выложены сведения по более чем 11 000 позиций. Купить продукцию сельхозпроизводителей могут крупные компании и совсем небольшие рестораны, кафе и отели. Об этом информирует rg.ru. Дополнительная функция поможет крупнейшим компаниям и ретейлерам выбрать проверенных МСП-поставщиков, в том числе товаров импортозамещения. Малый и средний бизнес получит новый канал реализации своей продукции. Выбрать себе поставщика в конкретном регионе страны можно, используя реестр поставщиков продуктов питания. Через платформу Корпорация МСП помогает малым и средним предпринимателям из сферы производства и сельского хозяйства выбрать себе проверенных поставщиков, например импортозамещающей продукции, и покупателей своих товаров. Уже можно говорить о появлении своеобразной онлайн-биржи контактов и каталога товаров проверенных поставщиков и покупателей. Так, рестораторы с помощью реестра будут находить поставщиков еды. Крупные производственные предприятия смогут подобрать замену ушедшим зарубежным организациям и восстановить цепочки поставок продукции, сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В рамках сервиса для предпринимателей открыли доступ к данным о долгосрочном спросе на товары крупных компаний с госучастием. На сегодняшний день оцифровали и разместили около 3 000 позиций. У бизнесменов есть возможность изучить соответствующий спрос и направить заявку на участие в программе «Выращивание» для подготовки к закупкам по 223-ФЗ. Ее станут реализовывать в пилотном режиме, сказал Исаевич. Цифровую платформу создали Корпорация МСП и Минэкономразвития РФ. В начале февраля этого года ее запустили. Сам проект развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке бизнеса. С начала запуска сервиса «Производственная кооперация и сбыт» в первых числах апреля в реестр промышленных компаний внесли 13 000 фирм, и их общее число составляет 22 000.

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