Под угрозой срыва оказалась Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Универсиада в Екатеринбурге, которая запланирована на 2023 год, оказалась под угрозой срыва. По словам министра спорта Олега Матицына, некоторые страны оказывают давление по отмене соревнований.

На данный момент строятся пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету. В обращении к президенту РФ Владимиру Путину в ходе заседания совета по развитию спорта Матицын заявил, что всего к началу Универсиады в Екатеринбурге планируется возвести 40 объектов инфраструктуры. Однако ряд стран оказывают давление. Поэтому сейчас ведется поиск решений по импортозамещению и альтернативным поставщикам. Напомним, соревнования в рамках «Универсиады-2023» должны пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа. На данный момент объекты еще находятся в стадии строительства.

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