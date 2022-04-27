Под угрозой срыва оказалась Универсиада-2023 в Екатеринбурге

На данный момент строятся пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету.
В обращении к президенту РФ Владимиру Путину в ходе заседания совета по развитию спорта Матицын заявил, что всего к началу Универсиады в Екатеринбурге планируется возвести 40 объектов инфраструктуры.
Однако ряд стран оказывают давление. Поэтому сейчас ведется поиск решений по импортозамещению и альтернативным поставщикам.
Напомним, соревнования в рамках «Универсиады-2023» должны пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа. На данный момент объекты еще находятся в стадии строительства.