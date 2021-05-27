За контрабанду военного оборудования уралец получил реальный срок

За контрабанду военного оборудования уралец получил реальный срок
За контрабанду военного оборудования уралец получил реальный срок
Сегодня, 10:02ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
За контрабанду военного оборудования уралец осужден на три с половиной года. Мужчина отправлял в Армению стабилизаторы для танков.

Вывоз товаров военного назначения в Армению сотрудники Уральской оперативной таможни предотвратили летом 2020 года. Они выявили факт передачи жителем Челябинска запасные части военной техники в транспортно-логистическую компанию по поддельным документам.

Внутри отправления обнаружено 37 стабилизаторов частоты 8Л026П, которые используются в военной технике (в том числе в танках Т-72). По информации завода изготовителя указанный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и в свободную продажу не поступал, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, рассмотрев которое, суд вынес обвинительный приговор жителю Урала — 3,5 года лишения свободы.

Как отметил начальник Уральской оперативной таможни Игорь Пискунов, ведомство все чаще стало пресекать попытки контрабанды товаров двойного и военного назначения, стратегически важных товаров и ресурсов. Только за 2020 год по материалам Уральской оперативной таможни было возбуждено 36 уголовных дел, а в первом квартале этого года таможенники пресекли уже 24 аналогичных случая.

Напомним, на 25 миллионов рублей контрафактной и немаркированной одежды, запрещенной к реализации в России, задержали уральские таможенники. Нелегальная продукция перевозилась из Казахстана в Екатеринбург.

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