Суд оставил свердловского политолога Крашенинникова под арестом
Суд оставил под арестом Фёдора Крашенинникова за пост в соцсети, сообщает E1.ru
Суд постановил оставить под арестом политолога Фёдора Крашенинникова за оскорбление власти. Защита Крашенинникова подала апелляцию на пересмотр дела в связи с выявленными нарушениями. Адвокат Алексей Бушмаков заявил, что Крашенинников не был извещён заранее о том, что его пост будет подвергнут экспертизе. Также защита просит обратить внимание на то, что суд не стал рассматривать возможность назначения административного штрафа, а сразу перешёл к наказанию в виде ареста.
После рассмотрения апелляции суд отклонил её и оставил постановление без изменений, как сообщает пресс-служба областного суда. На самом процессе по данному делу подсудимый отсутствовал.
Напомним, ранее Фёдор Крашенинников был взят под арест за пост в telegram-канале, в котором было выявлено, по мнению суда, оскорбление власти. По мнению областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой, суд мог использовать в качестве наказания штраф, не прибегая к лишению свободы.