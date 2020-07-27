Суд оставил свердловского политолога Крашенинникова под арестом

Суд постановил оставить под арестом политолога Фёдора Крашенинникова за оскорбление власти. Защита Крашенинникова подала апелляцию на пересмотр дела в связи с выявленными нарушениями. Адвокат Алексей Бушмаков заявил, что Крашенинников не был извещён заранее о том, что его пост будет подвергнут экспертизе. Также защита просит обратить внимание на то, что суд не стал рассматривать возможность назначения административного штрафа, а сразу перешёл к наказанию в виде ареста.