В Тагиле только одно крупное предприятие подтвердило наличие санитарно-защитной зоны

В Нижнем Тагиле работает несколько крупных предприятий, каждое из которых должно иметь санитарно-защитную зону. Однако проведенное TagilCity.ru расследование показало, что фактически она есть только у одного предприятия.

На каждое крупное предприятие редакция направила запросы. Согласно полученным ответам, санитарно-защитная зона имеется только у ПАО «Уралхимпласт». На ЕВРАЗ-НТМК и АО НПК «Уралвагонзавод» заявили, что проекты санитарно-защитных зон проходят согласование в контролирующих органах. Сроки утверждения проекта у предприятий отличаются. На ЕВРАЗ-НТМК проект должен быть согласован до 31 декабря 2020 года, а на «Уралвагонзаводе» до 1 января 2022 года. На ОАО «ВГОК» на запрос не ответили. НТМК, УВЗ и УХП относятся к предприятиям первого класса опасности. Для них, согласно нормам СанПиНа, устанавливается зона в один километр. ВГОК считается предприятием второго класса опасности, а потому для него зона в два раза меньше и составляет 500 метров. TagilCity.ru составило карту санитарно-защитных зон предприятий, опираясь на нормы СанПиНа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter