В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения в школе, где ученик выпал из окна

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга нашла нарушения в школе-интернате № 9 для детей с ЗПР, в которой 2 сентября выпал ученик первого класса, сообщает пресс-служба ведомства.

В школе не соблюдались некоторые санитарные правила и технические нормы, в том числе при проветривании помещений. Пластиковые окна в классах не были оборудованы откидными фрамугами. Администрацию школы прокуратура обязала устранить нарушения, а директор, учитель музыки и специалист по охране труда были привлечены к дисциплинарной ответственности. Напомним, происшествие случилось 2 сентября. Учительница музыки открыла окно для проветривания помещения, потом стала выстраивать учеников класса в колонну. В это время один из первоклассников выпал из окна. Мальчик был госпитализирован, видимых травм у него не обнаружили. Но прокуратура региона заявляет, что у ребенка позже были обнаружены серьезные телесные повреждения. В Екатеринбурге из окна школы выпал первоклассник с ОВЗ

