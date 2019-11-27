Тагильские энергетики рассказали о причине снижения температуры в теплоносителях
Сегодня, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 27 ноября на совещании у вице-мэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова обсуждали проблемы с отоплением, которые возникли в нескольких микрорайонах города, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Энергетики объяснили, что понижение температуры в теплоносителях было намеренным. По их словам, они понижают параметры теплоносителя, если температура на улице повышается. Исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев пояснил, что мэрия намерена составить письмо с просьбой вернуть прежний температурный режим.
Отметим, что из-за понижения температуры на перерасчет в платежках смогут рассчитывать лишь те тагильчане, в квартирах которых установлены теплосчетчики.
Напомним, что жители Вагонки, центра города и Красного камня начали жаловаться на то, что их квартирах холодно, после чего Ресурсоснабжающие компании начали проверки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей