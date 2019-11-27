Тагильские энергетики рассказали о причине снижения температуры в теплоносителях

Энергетики объяснили, что понижение температуры в теплоносителях было намеренным. По их словам, они понижают параметры теплоносителя, если температура на улице повышается. Исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев пояснил, что мэрия намерена составить письмо с просьбой вернуть прежний температурный режим.

Отметим, что из-за понижения температуры на перерасчет в платежках смогут рассчитывать лишь те тагильчане, в квартирах которых установлены теплосчетчики.