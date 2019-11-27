«Так выгоднее». Два поселка под Нижним Тагилом остались без аптек

Теперь жителям поселков за лекарствами приходится ездить в Нижний Тагил, однако это проблематично для пожилого населения. Со слов жителей поселков, они обращались к администрации населенных пунктов, однако ответа не получили. Аптеки принадлежали ООО «Лекарства Тагила».

Он посчитал, что так будет ему выгоднее. Мы с ним пытались всячески договориться, но он собственник, мы ему приказывать не можем. Мы написали письма нескольким аптечным сетям, но пока конкретного ответа нам никто не дал,пояснили в поселковой администрации Висима.

Коме того, там отметили, что арендная плата за помещение небольшая и закрыться предпринимателя не просили.