Владимир Путин принял участие в открытии скоростной трассы М-11

Шоссе М-11 стало единственной автотрассой в России, которая удостоилась наивысшей категории 1A. Новая дорога полностью соответствует международным стандартам, сообщают «Новые Известия».

Так длина трассы Москва - Санкт-Петербург равна 669 километрам. Она обеспечит скоростное автомобильное сообщение между двумя мегаполисами. Помимо этого шоссе, М-11 будет частью транспортного коридора Северная Европа – Западный Китай.

Общая длина седьмого и восьмого участков, проложенных фирмой Ic Ictas Insaat, составляет 139 километров. Дорогу строили на протяжении четырех лет. С 2015 по 2019 год подрядчик возвел ряд объектов. Речь идет о 62 переправах, одном тоннеле, трех транспортных развязках и трех пунктах взимания платы IA. Турецкая фирма построила самый длинный мост, запланированный при прокладке шоссе. Переправа проходит через реку Ижора. Ее протяженность равна порядка 550 метрам.

Интересно, что за 2019 год в ходе строительства трассы Москва — Санкт-Петербург дорожные рабочие уложили более миллиона тонн асфальта, что стало абсолютным рекордом для РФ.

Седьмой участок шоссе был открыт 3 сентября текущего года. За два месяца по нему уже проехало более 500 тысяч автомобилей.