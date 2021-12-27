QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области

С 28 декабря по 15 января будут отменены QR-коды во всех магазинах, ресторанах, салонах красоты, фитнес-центрах, банях, прачечных и детских игровых комнатах Свердловской области.

Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram. Кинотеатры также получили послабление – им разрешат стопроцентную наполняемость, но только зрителями с QR-кодами. Торговые центры невакцинированным свердловчанам можно будет посещать до 20 января. Благодаря прививкам и другим мерам профилактики заболеваемость сейчас снижается. И на новогодние каникулы мы должны себе позволить небольшую передышку. Давайте все выдохнем и возьмём паузу, чтобы снова собраться с силами,написал Евгений Куйвашев. Блогер Илья Варламов подверг критике отмену QR-кодов в свердловских ТЦ

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