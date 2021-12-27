QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области

QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области
QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области
Сегодня, 20:31ОбществоФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
С 28 декабря по 15 января будут отменены QR-коды во всех магазинах, ресторанах, салонах красоты, фитнес-центрах, банях, прачечных и детских игровых комнатах Свердловской области.

Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram. Кинотеатры также получили послабление – им разрешат стопроцентную наполняемость, но только зрителями с QR-кодами.

Торговые центры невакцинированным свердловчанам можно будет посещать до 20 января.

Благодаря прививкам и другим мерам профилактики заболеваемость сейчас снижается. И на новогодние каникулы мы должны себе позволить небольшую передышку. Давайте все выдохнем и возьмём паузу, чтобы снова собраться с силами,написал Евгений Куйвашев.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений КуйвашевограниченияQR-код
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы