QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области

Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram. Кинотеатры также получили послабление – им разрешат стопроцентную наполняемость, но только зрителями с QR-кодами.
Торговые центры невакцинированным свердловчанам можно будет посещать до 20 января.
Благодаря прививкам и другим мерам профилактики заболеваемость сейчас снижается. И на новогодние каникулы мы должны себе позволить небольшую передышку. Давайте все выдохнем и возьмём паузу, чтобы снова собраться с силами,написал Евгений Куйвашев.