Екатеринбуржец попал в реанимацию с отеком легких после озонотерапии

Мужчина рассказал, что у него болела шея, он обратился в «СМТ клинику», где после МРТ ему сообщили, что у него нарушен кровоток с одной стороны. В медучреждении ему предложили ударно-волновую терапию и озонотерапию. Пациент знал, что озонотерапия — насыщение крови озоном. Процедуру он счел безопасной, так как она носит профилактический характер.

Когда ему поставили капельницу, он почувствовал себя плохо, заметил, что лекарство поступает слишком быстро. Мужчина позвал на помощь и стал задыхаться.

Принесли аппарат для снятия кардиограммы, начали ставить какие-то уколы. Но лучше не становилось. Попытались подключить к ИВЛ, но не получилось, я так понял, баллон оказался пустой,рассказал пациент о действиях медиков.

Екатеринбуржец настоял на вызове реанимационной бригады. По его словам, медики скорой помощи сработали оперативно. Пациента госпитализировали, в больнице он провел более недели, у него диагностирован отек легких. В медицинском заключении сказано, что причиной отека послужила аллергическая реакция.