Нижний Тагил готовится принять Эстафету Победы

В рамках подготовки к Эстафете в городе создана знаменная группа, подготовлена колонна из 20 автомобилей, а также решаются вопросы об обеспечении участников из других городов питанием и проживанием. Между ведомствами согласуются маршруты и остановки Эстафеты. Готовятся сценарии митингов и встреч.