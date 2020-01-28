Нижний Тагил готовится принять Эстафету Победы

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15 марта в Нижний Тагил прибудет Эстафета Победы, которая проводится пограничной службой ФСБ России. Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках подготовки к Эстафете в городе создана знаменная группа, подготовлена колонна из 20 автомобилей, а также решаются вопросы об обеспечении участников из других городов питанием и проживанием. Между ведомствами согласуются маршруты и остановки Эстафеты. Готовятся сценарии митингов и встреч.
По словам председателя Нижнетагильского отделения РОО ВПВ СО«Граница» Николая Гешеля, автоколонна остановится возле Дворца молодежи, где пройдет концерт «На плечах зеленые погоды». В нем примут участие творческие коллективы из Омска, Челябинска и Кургана.
К участию в эстафете приглашаются ученики общеобразовательных школ, юнармейцы, студенты организаций профессионального и высшего образования, курсанты военно-патриотических клубов,отметил Гешель.
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