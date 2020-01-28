В «Красном и белом» проходят проверки из-за утечки базы данных клиентов
Сегодня, 14:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Торговая сеть «Красное и белое» проводит проверку в связи с сообщением СМИ об утечке базы данных клиентов ритейлера, пишет ТАСС.
В СМИ появились сведения о том, что в интернете опубликована база данных держателей карт лояльности «Красного и белого». В списке данные 17 миллионов человек.
В компании пояснили, что сейчас организована внутренняя проверка, так как клиентская база является закрытой, и торговая сеть следит за конфиденциальностью данных клиентов.
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