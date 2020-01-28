В Свердловской области за год 3,9 тысячи пар получили знаки «Совет да любовь»
Сегодня, 13:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В 2019 году по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 3,9 тысячи супружеских пар награждены знаком «Совет да любовь», сообщает департамент информполитики.
Все пары состоят в браке более 50 лет и все это время проживают на территории региона. Кроме нагрудного знака каждый из супругов получает единовременное пособие в размере пяти тысяч рублей. Свердловчане награждены за крепкую семью и воспитание детей.
Всего с 2011 года награда вручена 47,1 тысячи супружеских пар.
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