Число погибших в ДТП с начала года в Свердловской области выросло в 1,5 раза

Число погибших в ДТП с начала года в Свердловской области выросло в 1,5 раза
Число погибших в ДТП с начала года в Свердловской области выросло в 1,5 раза
Сегодня, 16:47ОбществоФото: 1MI
С начала 2022 года в Свердловской области на 10% увеличилось количество ДТП. Число погибших увеличилось в 1,5 раза, количество пострадавших на 13%. В связи с этим в ГИБДД решено проводить массовые рейды в городах и на трассах.

За последние три дня в Свердловской области произошли несколько резонансных ДТП, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

26 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил перевернулся бензовоз, который перевозил 21 тонну топлива. Оно не разилось, но водитель попал в больницу. 27 января на трассе Пермь — Екатеринбург встало движение из-за столкновения двух грузовиков. Один из них вылетел на встречную полосу. Один из водителей скончался на месте, а второй попал в больницу.

Третья авария произошла утром 28 января. Водитель такси выехал на «встречку», где влетел в грузовик. Внутри салона находились четыре пассажира — мама и ее трое детей. Женщина и ее месячный сын скончались. Остальные пострадавшие в больнице.

По информации УГИБДД, выезд на встречную полосу является самым тяжким происшествием. С начала 2022 года уже зарегистрировано 36 ДТП, в которых погибли 11 человек, еще 56 травмировались. В ГИБДД отмечают, что водители часто не соблюдают правила обгона, скоростной режим и очередность проезда.

Увеличилось и количество ДТП, а также раненных, по причине неиспользования ремней безопасности или детских удерживающих устройств.

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