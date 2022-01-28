Нарушения требований пожарной безопасности устранены в ТЦ «Феникс» в Нижнем Тагиле

Нарушения требований пожарной безопасности устранены в ТЦ «Феникс» в Нижнем Тагиле
Нарушения требований пожарной безопасности устранены в ТЦ «Феникс» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:21ОбществоФото: Яндекс.Карты
Два из трех собственников торгового центра «Феникс» в Нижнем Тагиле устранили нарушения, выявленные прокурором и инспектором ОНД и ПР города УНД и ПР ГУ МЧС России по региону. В здании, согласно проверке от 20 января, исправна единая система пожаротушения, дымоудаления и пожаротушения.

20 января в торговом центре прошла очередная проверка соблюдений требований пожарной безопасности, сообщили редакции TagilCity.ru в ОНД и ПР города УНД и ПР ГУ МЧС России по региону. В результате надзорные органы выявили нарушения, не влияющие на пожарную безопасность и не угрожающие безопасности посетителей здания, пояснил прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

Требования такие, как ежегодные испытания средств пожарной безопасности, информация о работах, проводимых по пожаротушению. Журнал эксплуатации не заполняется. Не ведется журнал по организации проведения проверок работоспособности пожарных основных и резервных насосных агрегатов и по организации проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи с внесением информации в журнал, сказал Владимир Мартынов.

Ответственным за документацию по противопожарной безопасности назначен ИП Ларин. Остальные собственники — ООО «Дорожник» и ООО «Мега-инвест» — устранили выявленные нарушения. Ключевое требование, со слов прокурора, — единая работа всех собственников.

Ранее прокурор и инспектор ОНД и ПР города УНД и ПР ГУ МЧС России по региону выявили в торговом центре «Феникс» 10 нарушений требований пожарной безопасности. Сигнализация, система дымоудаления и автоматического пожаротушения была полностью обесточена из-за смены обслуживающей компании.

Напомним, что причиной возникновения нарушений стал конфликт между собственниками. ИП Ларин судился с ООО «Дорожник» из-за смены обслуживающей компании.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
прокуратураМЧСторговый центрФениксНижний ТагилВладимир Мартынов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы